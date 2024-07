Enxame de abelhas será retirado de imóvel em Belém; confira algumas orientações de segurança

Um enxame de abelhas será remanejado de maneira adequada de um imóvel no bairro da Cremação, em Belém. A ação, realizada pela Defesa Civil da capital paraense em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, irá ocorrer na madrugada desta sexta (26/7) e sábado (27/7).

As abelhas estão em um imóvel na Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Rua dos Mundurucus. Para que seja feita a retirada da colmeia de maneira segura, a Prefeitura de Belém orienta os moradores da área para que sigam algumas medidas que garantem a precaução e resguardo. São elas:

- Não sair de casa pelo período mínimo de três horas, a partir de 00h;

- Não manter nenhum ser vivo fora de casa durante o período;

- Apagar todas as luzes da casa;

- Manter todas as portas e janelas fechadas;

Conforme o comunicado, o perímetro se manterá interditado durante a operação de retirada do enxame.