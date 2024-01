'Nuvem de abelhas' cerca avião e atrasa desembarque de passageiros em Natal; vídeo

Nesta terça-feira (23), um avião que havia acabado de pousar foi cercado por uma “nuvem de abelhas” no Aeroporto Internacional de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os passageiros precisaram esperar por mais de 1 hora para desembarcar da aeronave. O voo saiu de Fernando de Noronha, em Pernambuco, com destino à capital potiguar.

A Inframérica, empresa que administra do terminal, comunicou que os bombeiros civis do aeroporto trabalharam para garantir "um desembarque seguro dos passageiros" e que a ação "não impactou a operação".

Já a Voepass informou, através de nota, que a companhia seguiu com os protocolos de segurança, "sem nenhum incidente, mantendo a aeronave fechada, refrigerada". A companhia disse que, "após a remoção [das abelhas], todos os passageiros desembarcaram em segurança, a aeronave passou por manutenção e em seguida, liberada para voo".