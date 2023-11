Tripulação atrasa voo em mais de 24h por suposto assalto; polícia desmente

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que os tripulantes da companhia aérea British Airways mentiram sobre o ocorrido com relação ao atraso de mais de 24h de um voo que iria para Londres. O caso ocorreu na madrugada do dia 05 de setembro deste ano, durante pernoite da tripulação na cidade, cujo um suposto assalto teria ocasionado o atraso do voo.

Os comissários Grant Lawrence Wheatley, de 40 anos, Samantha Jo Naylor, 39, e Daniel Pickeiring, 31, inventaram as versões para não serem punidos pela empresa, conforme informado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Foi considerado que os três passaram a noite em bares da Pedra do Sal, na Zona Portuária, fazendo uso de bebidas e drogas ilícitas.

“O que causa espanto é como uma tripulação que tem uma função tão importante passa a noite inteira bebendo e usando drogas, sabendo que no dia seguinte eles teriam a responsabilidade de cuidar de dezenas de pessoas que viajariam por horas”, afirmou Patrícia Alemany, titular da Deat.

O episódio levou a companhia aérea a adiar, em um dia, o voo BA-248, que sairia do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte, às 21h50 de quarta-feira (6), com destino ao Aeroporto de Heathrow, em Londres, capital da Inglaterra.

Versões falsas

Em depoimento, os tripulantes informaram que estavam de folga na noite anterior quando decidiram sair para conhecer a cidade. Hospedados em Copacabana, na Zona Sul, os funcionários da British Airways pegaram um táxi no hotel. No meio do trajeto, eles discordaram do preço cobrado pelo motorista e desceram do carro para pedir um novo veículo por aplicativo.

Minutos depois de saírem do táxi, foram assaltados. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que ficou responsável pelas investigações.

Por conta do assalto, a tripulação da British Airways pediu o adiamento do voo, que foi remarcado para o dia 07 de setembro, às 22h15.

O que diz a companhia aérea

Ao G1, a British Airways informou que esse “é um assunto para a polícia” e que o trio não estava escalado para o voo no dia seguinte, que foi cancelado. Resta à polícia entender porque o voo precisou ser cancelado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com