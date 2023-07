Voos de Belém atrasam mais de 10 horas após falha no aeroporto de Macapá

Após uma falha no sistema de comunicação da torre de controle do Aeroporto Internacional de Macapá, nesta sexta-feira (14), vários voos que iriam sair do Aeroporto Internacional de Belém, em Val-de-Cans, tiveram que ser atrasados ou cancelados. Devido aos problemas, passageiros relataram uma espera de até 10 horas para conseguir embarcar e seguir viagem. O transtorno teve início após alguns aviões não conseguirem pousar em Macapá e desembarcarem os passageiros em Belém, sem explicar de maneira clara o que estava ocorrendo.

Segundo a Infraero, uma instabilidade no sistema de comunicação da torre de controle no Aeroporto de Macapá teria motivado o pouso na capital paraense. No entanto, segundo a empresa, as operações de pouso e decolagem não foram suspensas e a decisão da continuação da operação caberia a cada operador aéreo.

Em Belém, a programação de voos acabou sendo prejudicada e foram registrados quatro cancelamentos, entre chegadas e partidas. Alguns passageiros relataram que voos chegaram a decolar até o Aeroporto de Macapá no início da madrugada, mas foram enviados até Belém devido não haver comunicação com a torre de controle. Algumas companhias aéreas de Belém remarcaram as passagens para o período da tarde. Alguns passageiros foram acomodados em hotéis, mas a grande maioria teve que aguardar no próprio aeroporto.

Algumas das companhias aéreas envolvidas na situação se pronunciaram sobre o ocorrido e explicaram que a questão da falha no sistema de comunicação acaba afetando a segurança do voo, dessa maneira, foi necessário fazer a mudança nos locais de pouso.