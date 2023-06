Terceiro trimestre de 2023 deve trazer mais de 1,6 mil ofertas de voos para o Pará

A malha aérea do terceiro trimestre de 2023 (meses de julho, agosto e setembro), no Pará, está em ritmo de expansão. Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) mostram que serão 1.635 partidas, o que coloca o estado em primeiro lugar da região Norte em quantidade de voos no período. Ao todo, no Brasil, mais de 124,8 mil decolagens estão previstas, sendo 42,7 mil ofertas somente em julho.

A previsão da Abear é que 4,5 mil voos sejam destinados ao Norte durante o terceiro trimestre. Seguido do Pará, o Amazonas terá 1.388, Tocantins (587), Rondônia (235), Acre (309), Amapá (270) e Roraima (168). A região que mais deve receber ofertas é a Sudeste, com 66,9 mil partidas entre julho e setembro, tendo o estado de São Paulo como protagonista, com 45.413 opções.

“Nos últimos meses o índice da oferta de voos no mercado doméstico já superou o total pré-pandemia. Isso mostra o avanço das nossas associadas na oferta de bilhetes, muitos deles promocionais. As empresas estão apostando no transporte aéreo e queremos seguir esse ritmo de recuperação do setor, com lançamento de novas rotas e conectando todo o país”, afirma a presidente da ABEAR, Jurema Monteiro.

Dados por região

Sudeste

A malha da Região Sudeste na alta temporada terá mais de 66,9 mil voos de julho a setembro. São Paulo contará com 45.413 partidas, seguido por Rio de Janeiro (13.740), Minas Gerais (5.239) e Espírito Santo (2.510).

Nordeste

A malha aérea do Nordeste na alta temporada terá mais de 20,6 mil voos. A Bahia contará com 7.813 partidas, seguida por Ceará (3.628), Pernambuco (3.290), Rio Grande do Norte (1.200), Alagoas (1.263), Maranhão (1.078), Paraíba (935), Sergipe (746) e Piauí (691).

Sul

A alta temporada da Região Sul terá mais de 17 mil. O Paraná contará com 5.990 partidas, seguido por Santa Catarina (5.722) e Rio Grande do Sul (5.299).

Centro-Oeste

A Região Centro-Oeste terá mais de 15,7 mil voos entre julho e setembro de 2023, segundo levantamento da Abear com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O Distrito Federal contará com 11.333 partidas, seguido por Goiás (2.418), Mato Grosso (1.019) e Mato Grosso do Sul (979).

Norte

Na Região Norte, serão 4,5 mil voos nesta temporada. O Pará terá 1.635 partidas, seguido por Amazonas (1.388), Tocantins (587), Rondônia (235), Acre (309), Amapá (270) e Roraima (168).