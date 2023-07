Jatinho pousa fora de pista auxiliar e provoca atraso de voo no Aeroporto de Congonhas

As operações de pouso e decolagem da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, precisaram ser suspensas das 07h15 às 07h27 desta segunda-feira (10), após um incidente envolvendo uma aeronave de pequeno porte. Um jatinho particular pousou fora da pista e furou pneu entre a pista e a taxiway.

Bombeiros foram chamados ao local, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a Infraero, um voo que decolaria às 7h14 sofreu 22 minutos de atraso. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar as causas do incidente.

A pista auxiliar ficará interditada até a retirada da aeronave.