Afegãos são transferidos de aeroporto de São Paulo após denúncia de contaminação por sarna

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) já transferiu, até a noite deste sábado (1º), 128 dos 150 afegãos que se abrigavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A retirada ocorre após denúncias de contaminação dos imigrantes por sarna, um dos fatores que demonstram a precariedade a que estavam sujeitos.

Os refugiados foram levados para a Colônia de Férias do Sindicato dos Químicos, em Praia Grande, no litoral paulista, onde estão sendo acomodados e recebem alimentação e atendimento médico, se necessário, além de vacinação. O transporte do grupo teve início na noite de sexta-feira (30) e é concluido à medida que eles vão sendo cadastrados. Entre os transferidos, 35 são crianças e 16 são adolescentes com idades entre 12 e 17 anos.

Desde 2021, o Talibã voltou a controlar o Afeganistão. A retomada do poder pelo grupo fundamentalista agravou as vulnerabilidades sociais do país, fazendo crescer o deslocamento forçado de parcela significativa dos afegãos. Desde 2 de dezembro de 2020, o Brasil facilita o processo de reconhecimento de sua condição de refugiados. Segundo relatório do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), 6.194 afegãos chegaram ao Brasil no período de janeiro de 2022 a abril de 2023.