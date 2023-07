Homem é suspeito de estuprar mulheres durante falsa entrevista de emprego no aeroporto

Três mulheres, sendo duas de 23 anos de uma de 37, denunciaram à Polícia Civil de Pernambuco que foram estupradas durante uma falsa entrevista de emprego em uma sala do Aeroporto Internacional de Recife. O suspeito, funcionário da empresa em questão, teria passado a mão nas partes íntimas das mulheres sob a justificativa de uma revista.

O homem é funcionário da GPS Predial Sistemas de Segurança Ltda., empresa contratada para vigilância do local. O crime teria ocorrido no dia 29 de junho, quando as candidatas à vaga de emprego foram recebidas pelo homem, que trancou as portas e fez a “revista”.

A administração do Aeroporto do Recife informou que tomou conhecimento do caso na manhã do dia 30 de junho e exigiu o afastamento imediato do denunciado.

A Polícia Civil da região orientou, por meio de posicionamento oficial, que caso existam outras vítimas, que denunciem o caso o quanto antes para agilizar o processo de investigação.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)