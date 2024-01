Piloto desmaia e avião da Latam faz pouso de emergência em Salvador

Uma aeronave da Latam, que decolou do Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta terça-feira (16), precisou fazer um pouso de emergência em Salvador (BA) após o comandante da tripulação desmaiar durante a viagem. O destino original do voo era a cidade de João Pessoa, porém, o avião aterrizou no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, na capital baiana, às 11h11.

VEJA MAIS

A Latam informou que o voo LA3744 (Brasília-João Pessoa) foi desviado para Salvador com o propósito de prestar atendimento médico a um dos membros da tripulação técnica que sofreu mal-estar a bordo. A companhia aérea afirmou que o pouso foi realizado com total segurança e que os passageiros afetados pela situação receberam toda a assistência necessária.

Após o atendimento ao piloto, a aeronave seguiu viagem, decolando de Salvador às 15h08 e chegando a João Pessoa às 16h22. A Latam destacou que seguiu todos os protocolos estabelecidos para esse tipo de situação, reiterando o compromisso em adotar todas as medidas possíveis, tanto técnicas quanto operacionais, para assegurar uma viagem segura a todos. Até o momento, a Latam não forneceu informações sobre o estado de saúde do comandante da tripulação.