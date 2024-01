Anac suspende no Brasil modelo de avião que perdeu porta em voo; confira as rotas afetadas

Seguindo uma diretriz dos Estados Unidos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou neste domingo (7) que estão suspensos no Brasil voos comerciais com o modelo Boeing 737 MAX-9. Na última sexta-feira (5), a porta de um avião deste modelo abriu em pleno voo. No território nacional, apenas a companhia aérea Copa Airlines utiliza aeronave do mesmo modelo com rota para o Panamá, e voos diários saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro. A empresa confirmou a suspensão temporariamente das operações de 21 aeronaves, até que todas sejam submetidos à revisão técnica necessária.

Segundo a companhia, as inspeções técnicas já foram iniciadas. A expectativa é de que as aeronaves possam retornar às rotas de voos em 24 horas. A afirma que tem trabalhado para minimizar o impacto para seus passageiros, "embora alguns atrasos e cancelamentos sejam esperados devido a essa situação fora do controle da empresa”, informou.

Em sua frota, a Copa conta com 13 aeronaves do Boeing 737 MAX 9-A, com 150 assentos na cabine principal, mais 16 assentos na Classe Executiva; e 4 aeronaves do tipo Boeing 737 MAX 9-B, com 162 assentos na cabine principal e 12 assentos na executiva.

Um voo programado para a manhã de sábado (6), às 10h45, do Rio de Janeiro para o Panamá, utilizando o Boeing 737 MAX-9, foi cancelado. Em São Paulo, pelo três dos cinco voos programados para a rota neste domingo foram cancelados.

O que aconteceu

Um avião da Alaska Airlines precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Portland, em Oregon, na sexta-feira (5) após um problema que fez com que parte da fuselagem da aeronave explodisse, deixando um buraco em sua estrutura em pleno voo. Ninguém ficou ferido.