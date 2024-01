Avião com 379 pessoas a bordo pega fogo no Japão após bater em aeronave da Guarda Costeira

Um avião da Japan Airlines bateu em uma aeronave da Guarda Costeira do Japão e pegou fogo. O acidente aconteceu nesta terça-feira (2), na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio. Segundo a empresa aérea, 367 passageiros e 12 tripulantes estavam no avião comercial e todos conseguiram sair a tempo da aeronave após a colisão.

Outras seis pessoas estavam no avião da Guarda Costeira, que também pegou fogo. Inicialmente, a Guarda Costeira informou que o piloto da aeronave conseguiu escapar, mas outras cinco pessoas estavam desaparecidas. A imprensa japonesa afirma que as outras cinco pessoas a bordo foram localizados, mas não há detalhes sobre a condição deles.

Um dia antes, nesta segunda-feira (1º), um forte terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região cidades da região oeste do Japão, deixando ao menos 48 mortos. O avião da Guarda Costeira envolvido no acidente desta terça, se preparava seguir em direção à base militar de Niigata, para ajudar as cidades afetadas pelo terremoto.