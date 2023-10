Avião bate no chão, derrapa e explode em pista de aeroporto; vídeo

Um avião bimotor explodiu após bater uma das asas na pista pouso, derrapar no chão e colidir com a parede de um aeroporto particular de uma empresa do agronegócio em Cuiabá, no Mato Grosso, na última quarta-feira (4). Uma câmera de segurança do local registrou o acidente. Veja:

Nas imagens, é possível ver a aeronave, modelo King-air, chegando na pista de pouso com a asa virada para o chão. Ao encontrar o solo, o avião derrapa alguns metros e colide com a parede de um hangar, explodindo logo em seguida.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Avião com 136 passageiros derrapa e cai em rio nos Estados Unidos]]

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram na hora: o piloto da aeronave, Fernando Kawahata Barreto, e um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços ao aeroporto.

Além dessas, o acidente também vitimou outras duas pessoas que foram encaminhadas para um hospital em um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). As chamas causadas pelo acidente foram controladas pelos militares.

Em nota ao portal G1, o grupo Bom Futuro, responsável pelo aeroporto, lamentou o acidente e informou que presta serviços de hangaragem e que o avião em questão não pertence à empresa.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), da Força Aérea Brasileira (FAB), também informou que a equipe já foi comunicada sobre o acidente e que segue acompanhando o caso. As causas do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)