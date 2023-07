Avião derrapa em pista e aeroporto é fechado; vídeo

Um avião da empresa Latam derrapou na manhã desta quarta-feira (12) após aterrissar na pista de pouso do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, e parou com o bico em um canteiro do local. Segundo a concessionária, por conta da situação o aeroporto teve que ser fechado para decolagens e pousos de outros aviões.

Segundo um trecho da nota da Latam, a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que vinha de Guarulhos (SP), "extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense". Veja o vídeo:

Apesar do incidente, nenhum dos 172 passageiros e 7 tripulantes ficaram feridos. Eles foram desembarcados em segurança, passaram por avaliação médica e em seguida foram liberados.

Nota do aeroporto

A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, informa que neste momento, a pista 14/32 está fechada para pousos e decolagens. A concessionária atua junto a companhia aérea no atendimento dos passageiros e trabalha com os demais órgãos competentes para a liberação da pista o mais breve possível.

Nota da Latam

Florianópolis, 12 de julho de 2023 - A LATAM informa que o seu Recovery Team já está em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido em Florianópolis nesta quarta-feira (12/07) e que já notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense.

Os clientes afetados por essas alterações podem realizar a mudança de seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens (https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens) do site www.latam.com e no aplicativo LATAM. Se preferir, o cliente no Brasil pode entrar em contato com a Central de Serviços pelo telefone +55 11 4002-5700. Para demais países, os telefones estão disponíveis em https://www.latamairlines.com/br/pt/sobre-latam/contact-center.

A LATAM reforça que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A ação foi tomada após o incidente com a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense.

