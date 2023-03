Caranguejo em pista de pouso faz avião arremeter em aeroporto; vídeo

Um avião precisou arremeter em um Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, nesta segunda-feira (20). O motivo: caranguejos na pista. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a asa da aeronave com a voz do comandante ao fundo, que comunica os passageiros sobre o ocorrido.

"Boa noite, senhoras e senhores passageiros, aqui é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista [risos], acredite se quiser", disse.

A arremetida é uma manobra em que o avião interrompe a aproximação quando está prestes a pousar, tecnicamente, é chamada de "procedimento de aproximação perdida".

O comandante diz ainda que a torre de controle obrigou a aeronave a arremeter para que uma equipe do aeroporto fizesse uma vistoria no local e o recolhimento dos animais.

"Então, daqui a 10 a 15 minutos, receberemos autorização para prosseguir no pouso em Vitória. Peço desculpas pelo contratempo, mas motivo alheio à vontade de todos da tripulação. Espero contar com a sua compreensão", afirmou o comandante.

A Zurich Airport Brasil, que administra o Aeroporto de Vitória, informou que na verdade, apenas um caranguejo estava na pista. Por causa disso, a equipe de fauna do terminal foi acionada. A empresa explicou que este é um procedimento padrão e que, logo após a retirada do animal, as operações continuaram normalmente.

O avião que precisou arremeter, pousou em segurança 10 minutos após a fala do comandante, segundo a concessionária.

De acordo com o biólogo e professor do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes, Marcelo Tavares, não é incomum que caranguejos apareçam na região, já que o aeroporto fica localizado em uma área de manguezal. "Ali na região do aeroporto tem o mangue, né? Na verdade, o mangue está entre o aeroporto e a praia e uma parte dos copos de água ali entra na área do aeroporto. Então ali é pra ter caranguejo também", disse o biólogo.

