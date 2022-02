Cerca de três mil caranguejos são apreendidos na região de Castanhal

Cerca de 3 mil caranguejos que estavam sendo transportados de forma irregular, descumprindo o período de defeso, foram apreendidos no último sábado (05), por fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), na região de Castanhal, no Pará. Os fiscais interceptaram dois veículos de passeio que transportavam os animais e os infratores foram autuados.

A ação foi realizada durante a "Operação Crustáceo", que começou no último dia 3 de fevereiro, nos Postos de Fiscalização Volantes da Adepará. Um trabalho feito por meio do Grupo Agropecuário Técnico Tático Operacional (Gatto), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual, sob o comando do Subtenente Henrique, do Batalhão de Polícia Rodoviária de Santo Antônio do Tauá.

Como alvo da ação, os municípios de São Caetano de Odivelas, Vigia, Santo Antônio do Tauá, Castanhal e Benevides, municípios paraenses estratégicos de passagem dos crustáceos da espécie Ucides cordatus, popularmente conhecida como caranguejo-uçá. Em geral, as espécies são levadas para os grandes centros de comércio da capital paraense.

Portaria proíbe a captura do caranguejo-uçá

Em texto divulgado nesta terça-feira (08), a Agência reforçou que a portaria SAP/MAPA Nº 325, de 30 de dezembro de 2020, proíbe a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer indivíduo da espécie conhecida popularmente como caranguejo-uçá, nos Estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, durante o período de andada.

"Os infratores foram autuados, conforme a legislação vigente tendo os animais apreendidos e, posteriormente, devolvidos para a natureza pelos fiscais da Adepará, como estabelecido na portaria", informou a Adepará.

Cumprimento do defeso

Adriele Cardoso, médica veterinária, fiscal estadual agropecuária, e gerente do Serviço de Inspeção Estadual da Adepará, explicou que explicou que a ação proporcionou o cumprimento do período do respectivo defeso, que foi criado para proteger o caranguejo-uçá em uma época em que eles estão mais vulneráveis.

“O período de reprodução, em que eles saem pelo manguezal, para liberar seus ovos, é um período essencial para a reprodução, portanto, é proibida a captura e comercialização de animais. É realizado também o trabalho de educação sanitária nas unidades regionais para a conscientização do cumprimento da medida. Além disso, produtos manipulados irregularmente também foram impedidos de chegar ao consumidor e gerar algum dano à saúde”, comentou.

Qualidade

A Adepará avaliou que o trabalho de fiscalização e inspeção realizado periodicamente vem refletindo diretamente no crescimento agropecuário estadual e no interesse de grandes produtores de grãos, carnes, leite, ovos e pescado.

Um dos objetivos do Serviço de Inspeção é garantir a saúde pública, a proteção do meio ambiente e a regularização das agroindústrias para a comercialização, por meio da concessão do registro e da inspeção sanitária dos produtos de origem animal. Além disso, a inspeção e fiscalização dos produtos evitam fraudes em alimentos e garante o cumprimento dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade dos produtos elaborados pelas indústrias alimentícias, garantindo, assim, um produto de qualidade para a população.

"A Agência de Defesa paraense alinha suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidades (ONU), que visam a garantir segurança alimentar e melhoria da nutrição, por meio da promoção de uma agricultura sustentável", destacou a Adepará.

Serviço

A Adepará tem a competência de planejar, coordenar, normatizar, fiscalizar e executar a política de saúde animal e vegetal, e de defesa sanitária. Está presente nos 144 municípios paraenses e disponibiliza a Ouvidoria para receber denúncias. Os telefones são: 3210-1101, 1105 e 1121. Caso a preferência seja por celular, o contato é o (91) 99392-4264.