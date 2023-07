Vídeo mostra desespero de passageiros no momento em que avião derrapa em aeroporto de Florianópolis

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero de passageiros que estavam a bordo de um avião que derrapou na última quarta-feira (12) no aeroportro de Florianópolis, em Santa Catarina. É possível ouvir gritos de passageiros assustados com o incidente logo ao final do registro. Anteriormente, já havia se tornado viral um outro registro que mostra o incidente com a aeronave visto de fora dela. A autoria do vídeo gravado dentro da aeronave ainda é desconhecida.

A assessoria do aeroporto confirmou que as imagens são do momento da derrapagem ocorrida no local com o avião da Latam. O voo, que saiu de Guarulhos (SP), estava pousando no momento do incidente e extrapolou os limites de pista, de acordo com a companhia aérea.

O aeroporto da capital catarinense segue temporariamente fechado para pousos e decolagens e pelo menos 72 voos já haviam sido cancelados até a noite de quarta-feira (12).

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) abriu investigação para identificar as causas da derrapagem. O prazo para a conclusão não foi divulgado.

O que diz a Latam

Em nota, a LATAM informou que "o seu Recovery Team já está em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido em Florianópolis nesta quarta-feira (12/07) e que já notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense.

A companhia aérea disse ainda que "os clientes afetados por essas alterações podem realizar a mudança de seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens (https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens) do site www.latam.com e no aplicativo LATAM. Se preferir, o cliente no Brasil pode entrar em contato com a Central de Serviços pelo telefone +55 11 4002-5700. Para demais países, os telefones estão disponíveis em https://www.latamairlines.com/br/pt/sobre-latam/contact-center".

A LATAM reforça que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A ação foi tomada após o incidente com a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense.“

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).