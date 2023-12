Pelo menos 4 pessoas morrem em queda de avião no interior de São Paulo

Pelo menos quatro pessoas morreram, na manhã deste sábado (23), após a queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na Praça das Jaboticabeiras, no bairro Jardim Universitário, no município de Jaboticabal. Após cair, o monomotor pegou fogo e explodiu.

As mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Todas as quatro vítimas estavam na aeronave. Elas ainda não foram identificadas.

Duas pessoas morreram carbonizadas na hora, segundo os bombeiros. Uma terceira vítima recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há sobre a quarta morte.