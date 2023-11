Avião cai em estacionamento de shopping e piloto morre em acidente; vídeo

Um avião caiu, última terça-feira (21), no estacionamento de um shopping no Texas, Estado Unidos (EUA). No acidente, o piloto, identificado como Elzie Monroe McDonald, 87 anos, morreu na hora. Não havia passageiro durante o voo.

Segundo o Resgate de Incêndio de Plano, o transporte aéreo era um modelo Mooney M20. Perdeu altitude 21h, horário de Brasília. Por sorte, poucas pessoas estavam em frente ao restaurante Mama’s Daughter’s Diner, próximo às ruas Midway Road e Park Boulevard. De acordo com autoridades locais, o aeroporto mais perto ficava a menos de 1km.

As chamas que envolveram a aeronave atingiram também um carro no estacionamento. Segundo a TV WFAA, filial da ABC, o piloto chegou a contactar a torre e disse estar com dificuldades para chegar ao aeroporto de Dallas. No momento havia muita escuridão.

“Pode estar muito escuro para mim. Vou ter que sobrevoar isso. Talvez eu tenha que ir para Addison — vila no Texas”.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) investigam a causa do acidente. “Também verificaremos o histórico do piloto, horas do piloto etc.”, informou um representante da NTSB à imprensa local.