Pilotos de avião da Latam quase pousam em pista errada e torre evita tragédia; vídeo

Um incidente grave foi evitado nesta terça-feira (14), quando um avião Airbus da Latam, que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP), esteve prestes a pousar na pista incorreta. A aeronave tinha como destino São José do Rio Preto, mas, devido a um equívoco, os pilotos quase pousaram em Catanduva, cidade com uma pista inadequada para aeronaves desse porte.

Se o pouso não tivesse sido abortado a tempo, a situação poderia ter resultado em uma tragédia, considerando que a pista de Catanduva é curta e estreita, sendo imprópria para o pouso do Airbus A320 em questão.

Os pilotos estavam em procedimento avançado de aterrissagem quando a torre de controle alertou sobre o erro. O controlador informou que o aeroporto visível a partir da cabine era o de Catanduva, não São José do Rio Preto, como planejado. O Airbus estava a aproximadamente 300 metros do chão quando precisou arremeter, evitando um possível desastre.

VEJA MAIS

Especialistas em aviação destacam que pousar em Catanduva, com uma pista de apenas 935 metros de comprimento e 20 metros de largura, representaria um sério risco, considerando as dimensões recomendadas para a aeronave.

A largura de pista recomendada para o Airbus A320 é de 45 metros, tornando crítico o risco de tocar o solo fora do pavimento, podendo resultar na perda de controle da aeronave. O pouso seguro foi finalmente realizado em São José do Rio Preto, aliviando a tensão após o incidente.

Entenda a trajetória

O que disse a Latam?

A Latam se pronunciou, assegurando que o voo pousou em total segurança em São José do Rio Preto e destacou o compromisso da companhia com a operação segura.