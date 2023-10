Motor de avião explode durante voo e passageiros ficam em pânico; vídeo

Passageiros da companhia aérea Gol que viajavam do Rio de Janeiro (RJ) para São Paulo (SP) tomaram um enorme susto após o motor do avião em que estavam explodir em pleno voo. “O pior momento das nossas vidas”, disse uma das passageiras, identificada como Sabrina, que filmou o incidente e publicou as imagens nas redes sociais. Assista!

VEJA MAIS

Segundo a passageira, após a explosão, o piloto da aeronave pediu que todos ficassem sentados. Porém, o episódio deixou muitos passageiros em pânico. “Mas graças a Deus deu tudo certo”, disse a mulher no vídeo. A aeronave conseguiu pousar com segurança.

A Gol confirmou o incidente e informou que ele foi provocado por um problema técnico no motor. Ainda segundo a companhia aérea, os passageiros afetados receberam o devido atendimento. Eles foram remanejados para os próximos voos com destino ao Galeão, para depois seguirem para São Paulo (SP)

A empresa afirmou ainda que “cumpre à risca o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante, aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil”, e que “adota medidas adicionais para alcançar os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade, incluindo um monitoramento em tempo real dos parâmetros de cada motor de suas aeronaves tanto pela GOL quanto pelo fabricante".