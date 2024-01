Morre ator Christian Oliver e suas duas filhas em acidente de avião

O ator Christian Oliver, conhecido pelos papéis em “Speed Racer”, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” e “Hercules Reborn”, morreu nesta sexta-feira, 5, em um acidente de avião. Christian estava com suas duas filhas, Madita, 10 anos, e Annik, 12 anos, e o dono e piloto do avião, Robert Sachs, que também morreram.

O avião monomotor em que estavam tinha acabado de decolar, mas teve problemas e pousou no mar. Christian, Madita, Annik e Robert estavam na ilha de Bequia com rumo a Santa Lúcia, ambas no Caribe. As informações são da Força Policial Real de São Vicente e Granadinas, na região sul.

No dia 1º de janeiro, o ator compartilhou uma foto desejando feliz ano novo aos seguidores.

Madita e Annik são frutos de relacionamento entre Christian Oliver e Jessica Mazur. A Guarda Costeira ainda investiga as causas do acidente. Mais informações não foram divulgadas.

Christian Oliver nasceu na Alemanha, em 1972, como Christian Klepser. O ator fez parte de diversas obras, como “O Segredo de Berlim (2006)”, ”Operação Valquíria (2008)” e "Os Três Mosqueteiros" (2011).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)