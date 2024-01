Seleção da Gâmbia faz pouso forçado após falta de oxigênio em avião; vídeo

Jogadores e membros da comissão técnica da seleção da Gâmbia passaram por um susto na viagem que faziam rumo à Copa Africana das Nações, que será disputada na Costa do Marfim. A aeronave que levava a delegação sofreu despressurização e precisou retornar ao local de decolagem por conta da falta de oxigênio.

Informações dadas pela própria Federação de Futebol da Gâmbia, contam que os problemas foram detectados menos de 10 minutos após o início da viagem. Com o incidente, o avião precisou retornar até a capital Banjul para que todos desembarcassem.

Saidy Janko, ex-lateral do Manchester United, publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando a situação no momento de retorno a capital da Gâmbia. Ele detalhou os problemas enfrentados por ele e os demais companheiros de seleção.

“Assim que entramos no avião, percebemos o imenso calor que nos deixou pingando de suor. O calor desumano, junto com a falta de oxigênio, deixou muitas pessoas com fortes dores de cabeça e extrema tontura. As pessoas começaram a cair no sono depois de entrar no avião”, revelou o jogador.

O treinador da seleção da Gâmbia, Tom Saintfiet, foi mais incisivo ao comentar o episódio para o jornal belga Gazet van Antwerpen.

“O grupo está mentalmente muito afetado. Não sei se eles vão se recuperar rapidamente. Isso leva tempo. Fisicamente e mentalmente, muitos dos meus jogadores não estão prontos para treinar, muito menos para jogar”, afirmou.

A estreia da Gâmbia na Copa Africana das Nações está marcada para o dia 15 de janeiro, em partida contra o Senegal.