Idosa é atacada por abelhas africanas em bairro nobre de Belém

Uma idosa sofreu um ataque de um enxame de abelhas na tarde desta segunda-feira (15/07), no bairro de Nazaré, em Belém. O acidente foi registrado em uma residência na alameda Paulo Maranhão. A vítima foi socorrida, após pedidos de socorro, e levada para um hospital da capital. A vítima foi identificada como Ana Maria da Conceição, de 62 anos.

Ana Maria estava trabalhando em uma casa quando foi atacada. Outras pessoas que passavam pelo local ou tentaram ajudá-la também foram picadas. O proprietário do imóvel se negou a deixar o local. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) esteve no local e identificou a espécie como abelhas-africanas, uma subespécie de abelhas melíferas originárias da África.

A espécie é conhecida pela agressividade e comportamento defensivo, o que as torna diferentes de outras espécies de abelhas. As abelhas africanas foram introduzidas em outras partes do mundo, incluindo o Brasil, onde se adaptaram e se espalharam rapidamente. Elas são altamente produtivas e desempenham um papel fundamental na polinização de plantas e na produção de mel.

Segundo os bombeiros, a colmeia poderia estar de mudança por algum desgalhamento de árvore, ou do próprio desmatamento de alguma árvore, e estavam procurando um outro local propício para se acomodar.

O Corpo de Bombeiros montou uma operação para controlar o enxame. Os militares do Corpo de Bombeiros usaram tochas para dispersar e matar os insetos que estavam pelo local. Dezenas de abelhas ficaram caídas mortas no chão. Os bombeiros utilizarma proteção especial e fogo. Eles percorreram o quintal e vários cômodos da casa. A suspeita é de que as abelhas estivessem migrando para construir uma colméia em algum lugar da área.

Ao telejornal JL2, o autônomo Manoel Souza, que passava pela área, descreveu o momento do ataque. “Foi o grito de uma senhora que me chamou atenção e quando dois rapazes passaram de motocicleta se jogaram embaixo de uma banca que eu trabalho. Aí nós fomos ver que era um enxame de abelhas e ali tocou todo um rebu no meio das pessoas. Nós tentamos vir para tentar salvar a pessoa que estava caída no chão, mas não conseguimos”, declarou.