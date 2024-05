Jovem encontra colmeia gigante de abelhas no teto: 'Mel fresquinho'; VÍDEO

Uma jovem teve uma grande surpresa na última semana ao descobrir uma colmeia gigante de abelhas no teto de sua casa. Larissa Santos compartilhou a descoberta nas redes sociais e contou que sentia um cheiro forte de mel toda vez que entrava na sala de estar. Inicialmente ela achou que era coisa de sua cabeça, já que sua amiga, com quem divide a casa, não sentia o cheiro.

"Começou a aparecer umas abelhas e então chamamos os especialistas da área", contou Larissa. Ao chegarem no local, os especialistas quebraram o forro da casa para verificar a origem do cheiro e se depararam com a enorme colmeia. No total, sete baldes de mel foram retirados do local, sendo que metade ficou com as moradoras.

Segundo os especialistas, as abelhas estavam na casa há cerca de 3 anos. "Mel fresquinho é muito bom, mas a nossa casa ficou com o forro todo sujo de mel e ainda com um pouco de abelhas, fora que esse buraco vai ficar aí por um tempo", relatou Larissa.

Preservação e remoção

As abelhas, apesar do susto que podem causar, exercem um papel importantíssimo para o meio ambiente, sendo responsáveis pela polinização de diversas plantas. Por isso, é fundamental preservar sua existência. Além disso, eliminar enxame de abelha é considerado crime ambiental.

Em casos como o de Larissa, onde a remoção da colmeia se torna necessária, é recomendado procurar ajuda especializada. O Corpo de Bombeiros realiza esse serviço de forma gratuita e segura, garantindo a proteção das pessoas e das próprias abelhas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)