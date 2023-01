Enem: curso preparatório gratuito da UFPA oferta mais de 100 vagas; saiba como se inscrever

Visando atender estudantes em situação de vulnerabilidade social, — que estão cursando ou já terminaram o ensino médio — o projeto Universidade Aberta 2023 (PUA), do Programa de Educação Tutorial em Física da Universidade Federal do Pará (Pet-Fisica/UFPA), oferta, neste ano, 112 vagas para o cursinho preparatório voltado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o processo seletivo seguem até o dia 16 de fevereiro e devem ser realizadas online, por meio do site do Pet-Física.

Após realizar o processo inicial, o estudante deve comparecer à coordenação do Pet-Física para confirmação da inscrição até o dia 17 de fevereiro. O setor fica localizado no Laboratório de Ensino de Física, atrás do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC). O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h. A visita é necessária para que o discente confirme a inscrição, além de receber informações como o local de prova. Para a confirmar a inscrição o estudante deve, também, realizar a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis, conforme o edital. Maiores informações estão disponíveis no edital do processo seletivo.

O Curso Pré-Vestibular do PUA é realizado desde 2003, no campus do Guamá, e oferece aulas expositivas e presenciais nas disciplinas exigidas no Enem, com enfoque em alunos de escola pública ou alunos portadores de bolsa integral em escolas particulares. As aulas preparatórias têm início previsto para o dia 6 de março, que serão realizadas de segunda a sexta-feira, durante o turno da tarde.

“A importância da continuidade deste projeto são as oportunidades que ele oferece para professores como laboratório didático, e para estudantes que passam a ter um preparo de qualidade para o pré-vestibular, sem custo algum. Buscamos atuar como um excelente laboratório didático, através do qual, professores do último ano de licenciatura ― futuros profissionais da área, ministram aulas sempre supervisionados por professores mais experientes”, detalhou Rubens Silva, coordenador do Pet-Fisica/UFPA.

Seleção

O Processo Seletivo do PUA consta de 10 questões de Matemática e 10 questões de Língua Portuguesa. A prova será realizada no dia 26 de fevereiro, das 9h às 11h, com local informado no momento da confirmação da inscrição do candidato. Os resultados serão divulgados no dia 27 de fevereiro, presencialmente, na sala do Pet-Física, e, virtualmente, nas redes sociais e site do Pet-Fisica-UFPA.

O projeto também aceita a participação de professores voluntários que tenham interesse em ajudar a aplicar um módulo das disciplinas ministradas. Os interessados podem procurar a coordenação do Pet-Física.Serviço.

Serviço

Projeto Universidade Aberta 2023

Período de inscrições: até 16 de fevereiro

Onde se inscrever: no site do Pet-Fisica

Confirmação da inscrição: até o dia 17 de fevereiro, no Laboratório de Ensino de Física, atrás do CIAC

Edital: confira o edital completo

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)