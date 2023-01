Enem: mais de 2.600 candidatos participam das provas para PPL e a reaplicação do teste no Pará

No Pará, 2.681 inscritos farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pessoas privadas de liberdade e a reaplicação do teste (edição de 2022) — ambas nesta terça-feira (10) e na quarta-feira (11). Desse total, 2.608 inscrições foram confirmadas para a prova voltada às pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa (Enem PPL), segundo dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa). Já 73 participantes paraenses tiveram deferido o pedido para fazer a prova de reaplicação, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para o Enem PPL, o Inep registrou 71.614 inscrições no país. Segundo a Seap, 2.577 internos do sistema penal paraense, de 18 a 65 anos, farão a prova. Já sobre socioeducandos, — jovens entre 17 e 21 anos — a Fasepa informou que 31 adolescentes e jovens, de 10 unidades, prestarão o exame. Destes total apto para a prova, 28 são treineiros e 2 socioeducandos já concluíram o Ensino Médio. Eles farão a prova para utilizar como acesso à Universidade. Durante o exame, em cada unidade, a equipe será composta por um coordenador pedagógico e um chefe de sala, além dos socioeducadores que farão a segurança durante as provas.

"Buscamos através da educação, transformar a vida do público que nós assistimos. Através do Enem PPL nós buscamos garantir esse direito, para que o socioeducando, ao encerrar o processo socioeducativo, tenha possibilidades reais de dar continuidade à sua vida longe da criminalidade, longe da reincidência", explicou Vilma Moraes, diretora de Atendimento Socioeducativo da Fasepa.

Enem PPL é uma porta aberta para os adolescentes

D. S, 17 anos, é um dos socioeducandos da Fasepa que vai prestar o Enem e considera o exame uma porta aberta para os adolescentes. “É um passo muito importante ter a possibilidade de entrar em uma faculdade, que é um sonho meu. Vou realizar uma autoavaliação dos meus conhecimentos e melhorar os meus resultados, ganhando mais experiência para que lá na frente eu consiga conquistar meus objetivos e outros sonhos. O exame pode realmente mudar as nossas vidas”, ressalta.

Reaplicação

O Inep irá reaplicar, ainda, o Enem 2022 regular para 3.251 pessoas no Brasil. Dessas, 62,9% (2.044) são mulheres e 37,1% (1.207), homens. A maioria (48,4%) é de brancos, seguida dos 35% que se declararam pardos. Pretos são 11,6% do total, enquanto 2,3% não declararam raça ou cor. Amarelos correspondem a 2% e indígenas, a 0,7%. O Pará conta com 73 estudantes aptos para realizar a prova.

No que se refere à idade, a maior parte possui entre 18 e 30 anos (62,2%). Menores de 18 são 20%, seguidos pela faixa etária de 31 a 45 anos (13,5%) e dos que possuem de 46 a 59 anos (3,7%). Maiores de 60 são 0,6% dos inscritos. As provas serão reaplicadas em 596 municípios, 598 locais, 967 salas e envolverá 598 coordenações. São Paulo (742), Rio de Janeiro (518) e Minas Gerais (285) são os estados com as maiores quantidades de participantes.

Irão participar da reaplicação as pessoas que faltaram a alguma das aplicações regulares do Enem 2022 — realizado anteriormente em 13 e 20 de novembro de 2022— por problemas logísticos ou sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais e que tiveram as solicitações aprovadas pelo Inep.

Serviço

- Enem PPL

10/01 (1º dia)

Chegada às salas: 12h30

Preenchimento do questionário socioeconômico: 12h45 às 13h20

Início das provas: 13h30

Término das provas: 19h

Término das provas com tempo adicional: 20h

11/01 (2º dia)

Chegada às salas: 13h15

Início das provas: 13h30

Término das provas: 18h30

Término das provas com tempo adicional: 19h30

- Reaplicação Enem 2022

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

