O Liberal chevron right Belém chevron right

Enem 2025: Estudantes chegaram cedo e aguardaram a abertura dos portões em Belém

O Exame Nacional do Ensino Médio tem o segundo dia de provas nesse domingo (7) em Ananindeua, Belém e Marituba

Gabi Gutierrez e Lívia Ximenes
fonte

Fernanda Souza, 16 anos, e Kaylany Lima, 19 anos, fazem a prova do Enem nesse domingo (7) (Gabi Gutierrez / O Liberal)

As colegas Fernanda Souza, de 16 anos, e Kaylany Lima, de 19, estão entre os mais de 82 mil alunos de Belém que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (7/12). As duas afirmam que a expectativa para o segundo dia de exame é alta. Ela chegaram ao local da prova antes das 12h, horário de abertura dos portões. 

'Na hora que for decisiva, vou estar mais tranquila', conta treineira antes do Enem em Belém
O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio ocorre nesse domingo (7) em Ananindeua, Belém e Marituba

Enem 2025: gabarito oficial da prova aplicada na Grande Belém já está disponível; confira
Os gabaritos são de várias cores, de acordo com o caderno de prova que o estudante recebeu no dia da aplicação

Enem 2025: Segup registra dia de prova sem incidentes durante primeira fase do exame na Grande Belém
Escoltas começaram às 10h e seguiram até a conclusão da prova, às 19h

Kaylany faz a prova planejando cursar Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Pará. Ela diz que a expectativa é que a prova seja como do primeiro dia, que surpreendeu a candidata. “O primeiro dia de prova foi bom. Foi melhor do que eu esperava, então ‘tô’ torcendo pra que hoje seja assim também”, contou.

Já Fernanda faz o Enem pela primeira vez. E também elogiou o nível da prova: “Achei o tema da redação muito bom de desenvolver e achei as questões bem legais de resolver”.

Para as duas, o horário não foi problema. Mesmo após a abertura do portão, por volta de 12h15, as alunas aguardavam a entrada dos demais, para entrarem com menos ‘sufoco’. 

“Chegamos aqui mais ou menos 11h10. Já abriu o portão, mas tem muita gente entrando, vamos esperar acalmar e entrar”, disse Kaylany.

Palavras-chave

Enem 2025

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

provas do enem em belém

enem em belém
Belém
.
CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

uísque

EXCLUSIVO: O Liberal tem acesso ao exame que comprova contaminação por metanol em Belém

Em entrevista exclusiva a O Liberal, o engenheiro paraense Flávio Acatauassu confirma ter sido vítima de bebida com metanol e denúncia negligência médica

07.12.25 7h53

METANOL

Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico

O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

07.12.25 10h00

METANOL

Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém

Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

07.12.25 16h18

ENEM 2025

Jovem de 20 anos formado em TI faz Enem para mudar de área: 'Não gostei'

André Felipe Dias já é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas realizou a prova neste domingo (7) buscando uma vaga em Terapia Ocupacional

07.12.25 17h22

