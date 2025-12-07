Enem 2025: Estudantes chegaram cedo e aguardaram a abertura dos portões em Belém

As colegas Fernanda Souza, de 16 anos, e Kaylany Lima, de 19, estão entre os mais de 82 mil alunos de Belém que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (7/12). As duas afirmam que a expectativa para o segundo dia de exame é alta. Ela chegaram ao local da prova antes das 12h, horário de abertura dos portões.

VEJA MAIS

Kaylany faz a prova planejando cursar Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Pará. Ela diz que a expectativa é que a prova seja como do primeiro dia, que surpreendeu a candidata. “O primeiro dia de prova foi bom. Foi melhor do que eu esperava, então ‘tô’ torcendo pra que hoje seja assim também”, contou.

Já Fernanda faz o Enem pela primeira vez. E também elogiou o nível da prova: “Achei o tema da redação muito bom de desenvolver e achei as questões bem legais de resolver”.

Para as duas, o horário não foi problema. Mesmo após a abertura do portão, por volta de 12h15, as alunas aguardavam a entrada dos demais, para entrarem com menos ‘sufoco’.

“Chegamos aqui mais ou menos 11h10. Já abriu o portão, mas tem muita gente entrando, vamos esperar acalmar e entrar”, disse Kaylany.