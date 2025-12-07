'Na hora que for decisiva, vou estar mais tranquila', conta treineira antes do Enem em Belém

Mais de 110 mil estudantes paraenses vão, neste domingo (07), às salas de aula realizar as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Este ano a prova aconteceu em uma data especial em Ananindeua, Belém e Marituba, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas pelo Clima (COP 30), que aconteceu na capital paraense, no mês de novembro deste ano.

Manuella Castilho é uma dos mais de 82 mil alunos de Belém. Ela tem 17 anos e vem fazer a prova pela segunda vez como treineira. Pra ela, que quer cursar medicina na Universidade Federal do Pará, fazer esse ‘teste’ antes do momento decisivo é fundamental pra garantir uma boa prova.

“A gente consegue definir estratégia e cria intimidade com a prova. Na hora que for decisiva, vou estar bem mais tranquila”, disse.

Neste domingo, os estudantes realizam a prova de Matemática e Ciências da Natureza. E nas escolas que recebem a prova neste dia, os alunos já se preparam para o exame.

Manuella não mora longe do local de prova - uma universidade no bairro do Umarizal -, mas escolheu chegar cedo para garantir maior tranquilidade. “Cheguei aqui 10h40, tenho uma preocupação a menos: o trânsito. Fico só aguardando a abertura do portão”, completou.