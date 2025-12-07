Capa Jornal Amazônia
'Na hora que for decisiva, vou estar mais tranquila', conta treineira antes do Enem em Belém

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio ocorre nesse domingo (7) em Ananindeua, Belém e Marituba

Gabi Gutierrez e Lívia Ximenes
fonte

Aos 17 anos, Manuella Castilho faz o Enem pela segunda vez como treineira (Wagner Santana / O Liberal)

Mais de 110 mil estudantes paraenses vão, neste domingo (07), às salas de aula realizar as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Este ano a prova aconteceu em uma data especial em Ananindeua, Belém e Marituba, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas pelo Clima (COP 30), que aconteceu na capital paraense, no mês de novembro deste ano. 

Manuella Castilho é uma dos mais de 82 mil alunos de Belém. Ela tem 17 anos e vem fazer a prova pela segunda vez como treineira. Pra ela, que quer cursar medicina na Universidade Federal do Pará, fazer esse ‘teste’ antes do momento decisivo é fundamental pra garantir uma boa prova.

“A gente consegue definir estratégia e cria intimidade com a prova. Na hora que for decisiva, vou estar bem mais tranquila”, disse.

Neste domingo, os estudantes realizam a prova de Matemática e Ciências da Natureza. E nas escolas que recebem a prova neste dia, os alunos já se preparam para o exame.

Manuella não mora longe do local de prova - uma universidade no bairro do Umarizal -, mas escolheu chegar cedo para garantir maior tranquilidade. “Cheguei aqui 10h40, tenho uma preocupação a menos: o trânsito. Fico só aguardando a abertura do portão”, completou.

