Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Enem 2025: Segup registra dia de prova sem incidentes durante primeira fase do exame na Grande Belém

Escoltas começaram às 10h e seguiram até a conclusão da prova, às 19h

O Liberal

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi aplicada neste domingo (30) nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba sem registro de ocorrências policiais. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a “Operação Enem 2025” mobilizou aproximadamente 1,4 mil agentes para atuar nos 202 locais de prova.

VEJA MAIS

image ‘A preocupação é natural’, diz pai de estudante que faz 1ª prova do Enem em Belém
Pais acompanham domingo de Enem com expectativa na capital paraense; aplicação das provas no Pará ocorre em datas diferenciadas por causa da COP 30.

image ‘Faço o Enem por hobby’, diz candidata que aguardou até o último horário para levar a prova em Belém
Aplicação do Enem 2025 ocorre em data diferenciada em Belém, Ananindeua e Marituba por causa da COP 30; candidata destaca tranquilidade da prova e facilidade do tema da redação.

image Professores destacam a profundidade e relevância do tema da redação do Enem 2025
Para a professora de redação Jessica Maria, a escolha revela a intenção da banca avaliadora de testar a capacidade dos candidatos de olhar para o Brasil real, para além das questões estritamente urbanas

O acompanhamento das forças de segurança iniciou às 8h no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e seguiu até as 19h, horário de encerramento do exame. Durante todo o monitoramento, não houve registro de incidentes.

A escolta dos malotes realizada pela Polícia Militar, em apoio aos Correios, começou às 10h e foi concluída ao meio-dia. Após o término da prova, às 19h, iniciou a escolta reversa, que encaminha o material para unidades centralizadoras antes do envio ao Estado de São Paulo, onde serão corrigidos.

O acompanhamento também foi reforçado por meio das câmeras de segurança da Região Metropolitana de Belém e pelos totens instalados em pontos estratégicos, com monitoramento realizado pelo CICC e pelo Centro Integrado de Operações (CIOp-190). A Equatorial informou que não houve interrupções no fornecimento de energia nos locais de aplicação.

As ações de segurança, envolvendo a escolta dos malotes, o monitoramento das câmeras, o controle do trânsito e o reforço do policiamento ostensivo, foram realizadas de forma integrada pelas equipes da Segup, com apoio dos Grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (GFlu) de Segurança Pública; Centro Integrado de Operações; polícias Civil, Militar e Científica; Departamento de Trânsito do Estado (Detran); Guardas Municipais e órgãos de trânsito municipais. A operação também contou com a participação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), dos Correios, do Exército, da Equatorial e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Enem 2025

primeira fase do enem 2025 na Grande Belém

grande belém

belém

ananindeua

marituba

polícia
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Professores destacam a profundidade e relevância do tema da redação do Enem 2025

Para a professora de redação Jessica Maria, a escolha revela a intenção da banca avaliadora de testar a capacidade dos candidatos de olhar para o Brasil real, para além das questões estritamente urbanas

30.11.25 15h01

MOMENTO DECISIVO

Enem 2025: na Grande Belém, quase 96 mil candidatos devem fazer o primeiro dia de prova após a COP

Com 69.647 participantes, a capital paraense possui o maior número de inscritos. Em seguida, Ananindeua registra 22.183 e Marituba soma 3.954 inscrições

30.11.25 7h00

FOLGA

Segunda-feira é feriado em Belém? Entenda como fica o dia 8 de dezembro

Capital paraense adota ponto facultativo em data dedicada a Nossa Senhora da Conceição

02.12.25 0h21

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Belém terá ponto com desligamento de energia nesta terça (2); veja qual

Equatorial realizará manutenção na rede elétrica, com desligamento programado em um único ponto da cidade

01.12.25 23h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda