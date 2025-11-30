Enem 2025: Segup registra dia de prova sem incidentes durante primeira fase do exame na Grande Belém

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi aplicada neste domingo (30) nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba sem registro de ocorrências policiais. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a “Operação Enem 2025” mobilizou aproximadamente 1,4 mil agentes para atuar nos 202 locais de prova.

O acompanhamento das forças de segurança iniciou às 8h no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e seguiu até as 19h, horário de encerramento do exame. Durante todo o monitoramento, não houve registro de incidentes.

A escolta dos malotes realizada pela Polícia Militar, em apoio aos Correios, começou às 10h e foi concluída ao meio-dia. Após o término da prova, às 19h, iniciou a escolta reversa, que encaminha o material para unidades centralizadoras antes do envio ao Estado de São Paulo, onde serão corrigidos.

O acompanhamento também foi reforçado por meio das câmeras de segurança da Região Metropolitana de Belém e pelos totens instalados em pontos estratégicos, com monitoramento realizado pelo CICC e pelo Centro Integrado de Operações (CIOp-190). A Equatorial informou que não houve interrupções no fornecimento de energia nos locais de aplicação.

As ações de segurança, envolvendo a escolta dos malotes, o monitoramento das câmeras, o controle do trânsito e o reforço do policiamento ostensivo, foram realizadas de forma integrada pelas equipes da Segup, com apoio dos Grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (GFlu) de Segurança Pública; Centro Integrado de Operações; polícias Civil, Militar e Científica; Departamento de Trânsito do Estado (Detran); Guardas Municipais e órgãos de trânsito municipais. A operação também contou com a participação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), dos Correios, do Exército, da Equatorial e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.