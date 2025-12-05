Enem 2025: gabarito oficial da prova aplicada na Grande Belém já está disponível; confira
Já está disponível o gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 realizado em Belém, Ananindeua e Marituba no último domingo (30), as respostas foram publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última quarta-feira (4). A prova foi aplicada em uma data especial, ajustada devido à realização da COP 30 em Belém.
O gabarito pode ser consultado no site oficial do Inep.
Os gabaritos são de várias cores, de acordo com o caderno de prova que o estudante recebeu no dia da aplicação. As cores são: azul, amarelo, branco, verde e laranja (braile e ledor)
Esse foi o primeiro dia do exame que contou com as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de Ciências Humanas e suas Tecnologias. A consulta está disponível diretamente na plataforma on-line.
Neste domingo (7), será o segundo dia de aplicação, com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos devem seguir as orientações do INEP para garantir o bom andamento do exame.
Este ano, ajustes nas datas da aplicação foram feitos para se adequar à logística da COP 30, garantindo a segurança e o bom andamento das provas. As atualizações podem ser acompanhadas no site do Inep.
