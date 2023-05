Encontro em Belém debate sobre o desenvolvimento de cidades da Amazônia e do país

Mobilidade urbana, políticas públicas e desenvolvimento foram alguns dos assuntos debatidos no Encontro das cidades, da Amazônia e do Brasil, que aconteceu em Belém e acabou neste domingo (07). O evento procurou soluções inovadoras para problemas atuais da sociedade e é resultado de uma parceria entre a Organização Não Governamental (ONG) Laboratório da Cidade e o 5º Encontro de Urbanismo Coletivo (COURB). O ex-secretário da cultura de Medellín, na Colômbia, Jorge Melguizo, esteve presente como convidado.

Lucas Nassar, diretor geral do Laboratório da Cidade, explica que o encontrou discutiu a maior quantidade de temas possíveis para as cidades da Amazônia e seus moradores. “Então, falamos sobre avaliação por parte da sociedade, de políticas públicas, de como conseguir espaços públicos melhores, mais livres e mais seguros, sobre qual é o papel do governo federal e da sociedade civil em conjunto construindo políticas públicas para o país. Falamos, ainda, sobre o futuro que nós queremos, os urbanistas, a sociedade civil, para as cidades da Amazônia, sobre o conceito de bem viver a partir da filosofia guarani, e, enfim…”.

VEJA MAIS

A ideia do evento é que ele fosse um grande espaço de diálogo, propondo medidas que sejam eficazes a partir do olhar das pessoas, “para que a gente começasse a entender o que que nos une de problemas e como construir soluções que possam funcionar para a nossa realidade e não copiar e colar soluções que vem de fora”, reforça Lucas. A partir de então, perceber que o processo acaba sendo mais importante que o resultado foi uma das lições aprendidas durante o evento. “Para que a gente possa garantir a manutenção e a permanência de políticas públicas exitosas, nós precisamos que o processo seja participativo, bem pensado, com método para garantir o controle social, que a política pública possa sobreviver a ciclos políticos e a eleições”, completa.

O diretor do Laboratório da Cidade também reforma que o país enfrenta grandes problemas. As soluções, assim, precisam ser imediatas. “Os dois grandes desafios hoje do Brasil são construir políticas que durem mandatos e poder ter integração de políticas públicas com as secretarias trabalhando com o seu cidadão como um todo e não cada secretaria pegando a parte que interessa de cada cidadão, mas que a gente possa fazer com que a saúde, o esporte, o lazer, todos eles trabalhem de forma conjunta e integrada entendendo o cidadão como um todo”.

Parceria

O evento recebeu a visita do ex-secretário da cultura de Medellín, Jorge Melguizo, um dos responsáveis por transformar a realidade da cidade colombiana. Para Lucas, compartilhar os resultados é um caminho para que os municípios da Amazônia também tenham sucesso. “Ele ajudou a transformar a cidade, passando de 382 homicídios para cada 100 mil habitantes para hoje ter 12 homicídios a cada 100 mil habitantes. Para ter ideia, no ano mais violento de Belém a gente teve 80 homicídios por cada 100 mil habitantes, então, foi uma realidade muito pior que a nossa e eles conseguiram reverter, para ser eleita como a cidade mais inovadora do mundo”, frisa.

“Então, essa transformação aconteceu através da cultura, da cidadania e do urbanismo social. Ele vem compartilhar com a gente como foi todo esse processo de transformação da sociedade de Medellín e como a gente poderia fazer essa transformação para as nossas cidades da Amazônia”, acrescenta Lucas.