Governo federal discute concessão de linhas de crédito para exportações à Argentina

Na tarde desta terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião com Alberto Fernández presidente da Argentina, país que enfrenta uma profunda crise econômica. Entre os temas a serem debatidos durante o encontro está a concessão de linhas de crédito para empresas argentinas comprarem produtos exportados por companhias brasileiras. Em entrevista nesta terça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participará da reunião, confirmou que o assunto vem sendo estudado pelo governo brasileiro. A informação também já havia sido adiantada pelo secretário-executivo da pasta, Gabriel Galípolo, em entrevista à GloboNews.

Haddad afirma que o ojetivo da medida é não perder espaço de exportação para a Argentina. "São mais de 200 empresas brasileiras que não só não estão exportando, como muitas não estão recebendo. Estão com valor das exportações retido na argentina em virtude da falta de divisas", declarou. "Vamos sentar hoje para verificar se é possível levar ao presidente, em uma reunião seguida de jantar, talvez uma solução para isso, que obviamente tem que assegurar que os nossos exportadores recebam pelo produto exportado", completou.

O ministro da Fazenda explicou ainda que essas linhas de crédito teriam garantias, que poderiam ser executadas no caso de não pagamento pelos compradores de produtos brasileiros. "Para que possamos garantir que esse fluxo não seja interrompido. A forma de dar essa garantia é que está sendo estudada, a bem da verdade, desde janeiro. Estamos trabalhando neste assunto", acrescentou.

Em entrevista à GloboNews, Gabriel Galípolo afirmou que o Brasil perdeu US$ 6 bilhões em exportações à Argentina nos últimos cinco anos, por conta da falta de mecanismos de financiamento, enquanto a China, outro parceiro comercial, vem ganhando mercado por ter viabilizado esses mecanismos.

O secretário-executivo do Ministério da Fazendas observou também que as empresas brasileiras enfrentam dificuldade em retirar os recursos da Argentina, que passa por dificuldades econômicas e tem imposto restrições à saída de ativos do país. Segundo ele, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode atuar como agente financiador das exportações brasileiras. "Mas tem uma governança do BNDES, com garantias e exigências, que têm de ser cumpridas", declarou.