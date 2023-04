INSS: após reunião com Haddad, ministro diz que orçamento não é suficiente para zerar fila

Na segunda-feira (24), durante um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro responsável pela Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou que o orçamento disponível para o pagamento dos benefícios previdenciários é insuficiente para atender a promessa de campanha do presidente Lula, que era zerar a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Lupi afirmou que o orçamento deste ano é capaz de suportar os benefícios previdenciários antigos e cerca de um milhão que são esperados devido ao crescimento vegetativo, mas não será suficiente para pagar os pedidos represados. As informações são do G1.

O ministro explicou que está previsto e orçado o crescimento vegetativo por ano, que é de cerca de um milhão de beneficiários da Previdência, entre aposentados e pensionistas. No entanto, ele alertou que o governo terá que lidar com mais 800 a 900 mil pedidos represados e encontrar uma solução para o pagamento desses benefícios.

Lupi negou que haja risco de faltar dinheiro para o pagamento dos benefícios até o final do ano e afirmou que o governo está estudando maneiras de encontrar uma solução para o problema. Ele também reiterou o compromisso do governo de analisar os pedidos em até 45 dias, prazo legal que não está sendo cumprido e que está gerando a fila de pedidos represados.

Para resolver esse problema, o governo anunciou a implementação de medidas, como o pagamento de bônus para os servidores que fazem as perícias, o que deve dobrar a capacidade de produção e, segundo Lupi, permitir que as filas sejam reduzidas para o prazo legal de 45 dias em seis meses.