INSS paga hoje benefício a quem recebe até um salário mínimo; veja calendário de pagamentos

O pagamento de aposentadorias, benefícios e auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em abril começa nesta segunda-feira (24) para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. O dia de pagamento varia de acordo com o número final do cartão do benefício - sem considerar o dígito verificador.

Calendário do INSS para pagamentos de até um salário mínimo

Final em 1 - 24 de abril;

Final em 2 - 25 de abril;

Final em 3 - 26 de abril;

Final em 4 - 27 de abril;

Final em 5 - 28 de abril;

Final em 6 - 02 de maio;

Final em 7 - 03 de maio;

Final em 8 - 04 de maio;

Final em 9 - 05 de maio;

Final em 0 - 08 de maio.

Vale lembrar que os beneficiários do INSS que recebem mais de um salário mínimo têm um calendário diferente. Os pagamentos referentes ao mês de abril começam no dia 2 de maio e seguem até o dia 8 do mesmo mês. Beneficiários que já recebem os pagamentos há algum tempo continuam com a data habitual de recebimento.

Recebem os benefícios do INSS aposentados, pensionistas e pessoas que recebem os auxílios da instituição, como auxílio-doença e Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo o INSS, mais de 37 milhões recebem os benefícios mensalmente.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)