VÍDEO: Eduardo Leite diz que 'grande volume de doações prejudica o comércio' e é alvo de críticas

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, revoltou os internautas ao afirmar que o reerguimento do comércio no estado pode ser dificultado, devido o grande número de doações que o estado está recebendo. As doações, que vem de todas as partes do Brasil, buscam ajudar as vítimas das chuvas e enchentes que assolam o estado e já causaram mais de 140 mortes.

"Pedi à nossa equipe aqui que ajude a estruturar ferramentas e canais para que aquelas pessoas que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país", disse o governador durante a entrevista à Rádio Band News FM.

No entanto, Eduardo reforçou dizendo que não está "desprezando" as doações: "Pelo contrário, são muito bem recebidas, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos no comércio local aqui no Rio Grande do Sul".

Na manhã desta quarta-feira, 15, o comentário repercutiu nas redes sociais e muitos internautas condenaram o posicionamento do governador gaúcho.