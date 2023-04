INSS: saiba como escolher onde receber o pagamento de benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza o pagamento de benefícios de maneira automática na agência bancária mais próxima da residência do beneficiário. Entretanto, o local pode ser alterado pelo cidadão, que também pode escolher a forma de pagamento.

Como mudar o local de pagamento do benefício?

Segundo o INSS, não é possível realizar a escolha do banco no momento do requerimento do benefício. A primeira parcela é depositada de acordo com os contratos firmados entre INSS e instituições financeiras. Entretanto, após o recebimento do primeiro pagamento, o beneficiário tem a opção de mudar seu local de pagamento.

Para realizar a mudança, o segurado deve se dirigir à agência bancária de seu interesse e solicitar a troca de local. O INSS afirma que esse formato evita que o segurado seja obrigado a abrir uma conta apenas para receber o seu pagamento.

Como mudar o formato de pagamento de benefícios do INSS?

De forma automática, os beneficiários do INSS recebem um cartão magnético utilizado para realização de saque dos valores recebidos. Caso o cidadão já tenha alterado para recebimento em conta-corrente ou poupança e deseja voltar ao formato anterior, é necessário acessar o portal ou baixar o aplicativo Meu INSS e escolher a opção “Alterar local ou forma de pagamento”.

A mudança também poderá ser realizada pela Central Telefônica do INSS, pelo telefone 135.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)