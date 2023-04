BPC: pagamento começa na próxima segunda (24); confira o calendário

Todos os meses, milhões de brasileiros recebem o pagamento de um salário mínimo, referente ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tem renda per capita familiar mensal inferior a 1/4 do salário mínimo, o benefício já tem calendário de pagamento para o mês de abril.

Segundo o calendário de pagamentos do INSS, o BPC começará a ser distribuído entre a próxima segunda-feira, 24 de abril e o dia 8 de maio. O dia de pagamento varia de acordo com o número final da inscrição do benefício, sem considerar o dígito após o traço. Veja o calendário para abril:

Final de inscrição em 1 - 24 de abril;

Final de inscrição em 1 - 25 de abril;

Final de inscrição em 1 - 26 de abril;

Final de inscrição em 1 - 27 de abril;

Final de inscrição em 1 - 28 de abril;

Final de inscrição em 1 - 02 de maio;

Final de inscrição em 1 - 03 de maio;

Final de inscrição em 1 - 04 de maio;

Final de inscrição em 1 - 05 de maio;

Final de inscrição em 1 - 08 de maio.

Qual o valor do BPC?

O BPC é pago mensalmente, no valor de um salário mínimo, que atualmente é de R$1302. Cerca de cinco milhões de brasileiros recebem o benefício, que não é considerado aposentadoria e, portanto, não deixa pensão por morte, não paga 13º salário e não é vitalício.

Como consultar o BPC?

Para consultar a situação do BPC, basta que o interessado acesse o aplicativo Meu INSS ou ligue para a Central Telefônica do INSS, pelo telefone 135. Caso opte pela consulta pessoalmente, é possível agendar um atendimento em um agência do INSS, por meio de telefone, aplicativo ou site.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)