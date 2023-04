INSS: perícias, benefícios e outros serviços serão informados por Whatsapp

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, anunciou na última segunda-feira (17) que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência irão passar a fornecer informações para seus segurados através do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp.

O ministro afirmou que a ferramenta será testada durante um mês, mas ainda não deu uma data de lançamento da nova funcionalidade. Lupi ainda revelou que o seu ministério irá firmar um acordo com os ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário e com a Marinha, a fim de compartilhar dados de outras bases cadastrais, como o CadÚnico.

Detalhes sobre a nova ferramenta ainda estão sendo debatidos em discussões internas, mas é previsto que os seguintes serviços sejam disponibilizados:

Agendamento de perícias;

Andamento de solicitações;

Orientações gerais sobre auxílios, aposentadorias e pensões.

Segundo Carlos Lupi: “Temos mais celulares do que pessoas. Todo mundo se comunica hoje pelas mensagens. Se conseguirmos utilizar essa ferramenta, vamos melhorar sensivelmente a comunicação com o cidadão”, afirmou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)