TRT, INSS e TRE fazem mutirão em 14 municípios do Pará; veja locais e serviços oferecidos

A Justiça Trabalho da 8ª Região (PA/AP), o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e o Ministério do Trabalho e Previdência, com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), realizarão mutirão em municípios do Pará, com a oferta de diversos serviços de maneira presencial ou através do Balcão Virtual, disponível nos Pontos de Inclusão Digital (PID) nas Zonas Eleitorais dessas cidades. Ao todo, 14 municípios do Marajó e região Nordeste do Pará serão alcançados pela iniciativa.

Os atendimentos presenciais serão realizados de 28 a 31 de março, nos Fóruns do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), localizados nos municípios de Melgaço, Portel e Curralinho, no Arquipélago Marajoara.

Na cidade de Melgaço, será no dia 28 de março, das 9h às 14h. Em Portel, será no dia 29, das 10h às 16h, e em Curralinho será dia 31, das 8h às 14h.

Veja os endereços

Melgaço - Dia 28 de março, das 9h às 14h, será no Fórum Des. Delival de Souza Nobre. Endereço: Rua 12 de Outubro, S/N - Centro - ao lado da Prefeitura da cidade.

Dia 28 de março, das 9h às 14h, será no Fórum Des. Delival de Souza Nobre. Endereço: Rua 12 de Outubro, S/N - Centro - ao lado da Prefeitura da cidade. Portel - Dia 29 de março, das 10h às 16h, o atendimento será no Fórum Des. Antônio Holanda Chacon. Endereço: Av. Augusto Montenegro, 510 - Mangueirão.

Dia 29 de março, das 10h às 16h, o atendimento será no Fórum Des. Antônio Holanda Chacon. Endereço: Av. Augusto Montenegro, 510 - Mangueirão. Curralinho - Dia 31 de Março, das 8h às 14h, o atendimento será no Fórum Juiz Dr. Ricardo Borges. Endereço: Av. Floriano Peixoto, Quadra L-1,I-01, S/N - Centro

Balcão Virtual

No dia 31 de março, de 8h às 13h, a Justiça Trabalho, o INSS e o Ministério do Trabalho e Previdência, com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral, promovem as ções itinerantes com atendimentos través do Balcão Virtual, que estará disponível nos Pontos de Inclusão Digital (PID) nas Zonas Eleitorais dos Municípios.

Durante essa ação, serão oferecidos serviços envolvendo seguro-desemprego, carteira de trabalho e previdência social, orientação e esclarecimento sobre direitos trabalhistas, realização de reclamação trabalhista, abono Pis/Pasep e serviços do INSS - benefícios e serviços relacionados ao cadastro de informações sociais.

Os municípios atendidos serão:

Cachoeira do Arari,

Ponta de Pedras,

Santa Cruz do Arari,

Salvaterra,

Soure,

Anajás,

Bagre,

São Sebastião da Boa Vista,

Bujaru,

Colares,

Santo Antônio do Tauá,

São Caetano de Odivelas,

Oeiras do Pará e

Vigia.