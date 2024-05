População registra tornado no Rio Grande do Sul; Vídeo

Um novo episódio de instabilidade traz chuva forte e temporais isolados em meio ao desastre das enchentes no Rio Grande do Sul. Um tornado, na tarde deste sábado (11), atingiu a zona rural do município gaúcho de Gentil, a Sudeste de Passo Fundo, perto de Marau.

De acordo com o MetSul, uma frente semi-estacionária acompanhada de um centro de baixa pressão está sobre o Rio Grande do Sul, favorecendo o novo episódio de instabilidade que soma elevados volumes de chuva em algumas regiões, como a Serra e o Litoral Norte.

VEJA MAIS

Embora em superfície a temperatura esteja amena, ar mais quente atua em altitude e cria as condições favoráveis à formação de nuvens carregadas com chuva forte, raios e risco de temporais isolados. O risco de temporais é maior na Metade Norte, onde a atmosfera se encontra mais aquecida.

O meteorologista Estael Sias,da MetSul, explica que uma corrente de jato em baixos níveis atuava sobre o Norte do Rio Grande do Sul com ar quente. Enquanto em Passo Fundo a temperatura era de 20ºC no meio da tarde, fazia 26ºC logo ao Norte na região de Erechim.

“Quando uma corrente de jato em baixos níveis, um corredor de vento forte entre 1000 e 1500 metros de altitude, está atuando e há o avanço de uma frente fria, cria-se uma situação em que ventos sopram em sentidos divergentes na parte baixa da atmosfera e isso favorece a formação de tornados”, explica. “Por isso, na esmagadora maioria das vezes em que tornados foram registrados no Rio Grande do Sul havia a presença de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera”, acrescenta a meteorologista da MetSul.