Saúde mental lidera afastamentos no trabalho, aponta pesquisa

Uma pesquisa realizada pela BR MED, empresa de saúde corporativa, revelou que problemas relacionados à saúde mental são a principal causa de afastamento no trabalho. Segundo o levantamento, que analisou dados ao longo do ano de 2022, 16% dos pedidos de afastamento encaminhados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm relação com doenças mentais, como ansiedade, depressão e burnout.

A pesquisa da BR MED avaliou 21.076 atestados médicos emitidos em 2022 e constatou que 2.445 casos foram encaminhados à Previdência Social. Desse total, 392 atendimentos estavam relacionados a transtornos mentais.

Os dados apontam para a necessidade de as empresas estarem atentas à saúde mental de seus colaboradores e adotarem medidas para prevenir e tratar essas doenças. Além disso, reforçam a importância de políticas públicas que garantam atendimento adequado para quem sofre com problemas de saúde mental.

Diante desse cenário, é fundamental que as empresas invistam em programas de promoção da saúde mental e ofereçam suporte aos funcionários que precisam de ajuda. Ações como campanhas de conscientização, treinamentos para gestores e disponibilização de serviços de psicologia são algumas das medidas que podem ser adotadas para reduzir os índices de afastamento no trabalho por questões de saúde mental.