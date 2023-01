​Belém ganha novo Hospital de Urgência Psiquiátrica Infanto-Juvenil e Adulto

Será inaugurado nesta quarta-feira (25), em Belém, o Hospital de Urgência Psiquiátrica Infanto-Juvenil e Adulto, Masculino e Feminino. A cerimônia será às 17h. O hospital está localizado na travessa Presidente Pernambuco, bairro Batista Campos, e contará com uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, farmacêutico, enfermeiro e nutricionista. O projeto é idealizado pela Clínica Médica Voo de Liberdade.

Assistente social e gestora da clínica, Mônica Azevedo destaca a importância do cuidado com a saúde mental desde a infância. “Uma criança ansiosa ou agressiva, por exemplo, pode ser o reflexo do ambiente em que vive. Por isso, é necessário compreender os contextos nos quais elas estão inseridas. Afinal, as causas mais comuns para doenças mentais nas crianças são o bullying, excesso de exposição a telas, falta de afeto, cobrança da família e até traumas e violência. Isso acontece porque as crianças ainda não possuem habilidade emocional para gerenciar experiências desagradáveis. E, então, as vivências negativas podem estar relacionadas ao seu adoecimento mental”, explica.​​

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de casos de depressão em crianças entre 6 e 12 anos aumentou de 4,5% para 8% em uma década. A pandemia da covid-19 agravou ainda mais esse quadro. Esses dados representam apenas uma porção de crianças que têm adoecido mentalmente. Há vários outros tipos de alterações que podem ser identificadas, como estresse e transtornos de comportamento.

A ajuda médica deve ser buscada diante de qualquer sinal. “Diante disso, é de fundamental importância prestar atenção a sintomas que se mantenham por duas semanas ou mais, e caso as alterações de comportamento permaneçam durante este período, é indicado buscar ajuda médica, como o apoio de um psiquiatra infantil”, ressalta Azevedo.