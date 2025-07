IPVA 2025 no Pará: desconto para placas 48 a 68 vai até segunda-feira (14)

Motoristas paraenses com veículos de placas terminadas entre 48 e 68 têm até segunda-feira, 14 de julho de 2025, para aproveitar o desconto de até 15% no IPVA 2025. A dedução no valor do imposto é concedida conforme o histórico de multas:

15% de desconto para quem está há dois anos sem infrações;

para quem está há dois anos sem infrações; 10% de desconto para quem não cometeu infrações no ano anterior;

para quem não cometeu infrações no ano anterior; 5% de desconto nas demais situações.

Além da cota única com desconto, é possível parcelar o IPVA em até três vezes — sem desconto — ou pagar na data do licenciamento anual do Detran, com valor integral. Após esse prazo, o pagamento sofre acréscimo de juros e multa.

Como pagar o IPVA 2025 no Pará

Acesse o site oficial: www.sefa.pa.gov.br; Emita o Documento de Arrecadação Estadual (DAE); Realize o pagamento via PIX ou código de barras nos bancos Banpará, Basa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa ou nas lotéricas.

Calendário do IPVA 2025 no Pará – Cota única com desconto

Final da placa Data limite p/ desconto 48 a 68 14 de julho 78 a 98 21 de julho 09 a 39 28 de julho 49 a 69 4 de agosto Alíquotas do IPVA 2025 no Pará

2,5% para automóveis, caminhonetes e embarcações de lazer;

para automóveis, caminhonetes e embarcações de lazer; 1% para motos, ônibus, micro-ônibus, caminhões e similares;

para motos, ônibus, micro-ônibus, caminhões e similares; Veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos do imposto.

Embarcações e aeronaves tiveram o vencimento em 30 de junho. Quem perdeu o prazo já está sujeito a multas.