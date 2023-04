'Ajuste fiscal não pode ser feito em cima do trabalhador', defende Haddad, ministro da Fazenda

ABL elege novo imortal

O cartunista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, pode ser eleito hoje imortal da Academia Brasileira de Letras.



Paralisia infantil

A vacinação contra a poliomielite deve ser reforçada no Brasil, depois da confirmação de um caso da doença em Loreto, no Peru.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Ajuste fiscal não pode ser feito em cima do trabalhador.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ao comentar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre incentivos fiscais que permitem empresas abaterem benefícios concedidos a estados do pagamento de tributos federais.

MUSEUS

CARTA

De Nova York, onde acompanha no MoMA a exposição “Chosen Memories”, dedicada à arte latino-americana, o curador Paulo Herkenhoff escreveu carta aberta para a titular da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, Ursula Vidal. No documento, ele engrossa os protestos contra as recentes trocas na administração dos museus paraenses. “Alguns dos artistas participantes do México à Argentina vieram me perguntar, com certa surpresa negativa, sobre os recentes acontecimentos”, começa Herkenhoff, com a autoridade de quem conhece a fundo a estrutura dos espaços dedicados à arte no Pará. Entre suas incursões pelo Estado está a curadoria do maior evento do setor no Norte do País, o Salão Arte Pará.

DIREÇÃO



No documento, o curador elogia a gestão de Ursula, mas afirma ver “com preocupação a recente demissão de igualmente boas dirigentes dos museus e centros culturais estaduais e a respectiva substituição por gente tida por incapaz ou com inadequada formação especializada para as responsabilidades e desafios para a gestão técnica requerida para as atividades e o patrimônio culturais do Estado. Admito que você talvez tenha sido mal assistida nesse processo”. Herkenhoff se refere, especialmente, às mudanças de comando do Museu do Estado do Pará (MEP) e Casa das Onze Janelas, para cujas direções - segundo agenciadores de cultura, museólogos e artistas - foram escolhidas pessoas que não são da área. O assunto tem tomado conta das redes sociais.



REVISTAS



Por fim, Herkenhoff pede que Ursula repense as demissões. “Rogo-lhe reconsiderar aqueles seus atos e readmitir os respectivos diretores que foram excluídos sem uma justificativa plausível. Com seu ato de engrandecido exame de suas decisões administrativas, você estará atendendo os anseios dos artistas e dos demais agentes da cultura do Brasil”.



ADVERTÊNCIA



“Sei que você aprecia Mário Pedrosa, o maior crítico de arte Brasileira de todos os tempos. Então por isso, concluo esta carta pública com uma advertência do brilhante Pedrosa: em tempos de crise, devemos estar com os artistas. Dando um passo atrás, Veronica, você reencontrará o apoio e a boa consideração dos artistas!”, finaliza. Na tarde de ontem, O LIBERAL apurou que as mudanças já estão sendo revistas.

ANIMAIS

POLÊMICA



Um projeto de lei de autoria do deputado Bob Fllay (PTB) está dividindo opiniões na Assembleia Legislativa do Pará. A proposta prevê que servidores públicos tenham um dia de folga remunerada ao adotarem cães e gatos que estejam em abrigo público ou entidades privadas cadastradas na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na justificativa do projeto, Fllay argumenta que “diversas providências precisam ser tomadas para fazer a adaptação dos animais a seus novos lares, entre elas, vacinação e tratamento veterinário”.



ABRIGOS



O deputado diz ainda que os abrigos estão superlotados, colocando os animais em sofrimento e que, com o incentivo da folga, os servidores passarão a dar exemplo de bons tratos. O controverso projeto foi protocolado na última terça-feira, e ainda passará pelas comissões da Casa, entre elas a de Constituição e Justiça que, como o nome sugere, avalia a constitucionalidade da medida, para, então, ser analisada pelo plenário.

COPA DO MUNDO

BELÉM

Com o apoio da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para que a Copa do Mundo Feminina de 2027 seja realizada no Brasil, Belém entra na lista das possíveis sedes de jogos. O apoio da Conmebol à candidatura brasileira foi confirmado na última terça-feira pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, ao lado da ministra do Esporte, Ana Moser, em Luque, no Paraguai. O recém-inaugurado Estádio Olímpico Mangueirão e a forte torcida, famosa pelos espetáculos que promove, são as credenciais paraenses na disputa. Questões como mobilidade urbana e segurança são os pontos que precisarão ser ajustados. Além do Brasil, Estados Unidos e México, África do Sul, Bélgica, Alemanha e Holanda disputam o posto de sede da Copa.

Em Poucas Linhas

► O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, estará amanhã em Belém para a cerimônia de inauguração do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) Instituto de Reciclagem Brasil (IRB). Na ocasião será realizada a entrega de 40 máquinas para uma escola e dois projetos sociais da região. A iniciativa faz parte do Programa Computadores para Inclusão, do MCom, e tem por objetivo viabilizar iniciativas de inclusão digital.

► Com a atualização das medições das obras de construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Maracangalha, em Belém, o presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), José Fernando Júnior, adiantou à coluna que já pode confirmar a entrega da obra para este ano. Pela medição, a execução da parte estrutural (composta de fundação, vigas e lajes) já alcançou 80%. A obra, orçada em R$ 27 milhões, deve beneficiar mais de 74 mil pessoas com água tratada.

► Dos 17 deputados federais paraenses, cinco votaram contra a urgência para o projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecido como Projeto das Fake News. A urgência foi aprovada na noite da última terça-feira. O projeto é de interesse do governo. Os paraenses contra a urgência foram Olival Marques (MDB), Éder Mauro (PL), Delegado Caveira (PL), Joaquim Passarinho (PL) e Raimundo Santos (PSD). Desses, apenas Olival Marques faz parte da base aliada.

► O governador Helder Barbalho participa hoje da cerimônia de entrega do novo prédio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), no município de Abaetetuba. O prédio da Deam passou por obras que custaram R$ 420 mil. Os recursos vieram do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp). Na mesma viagem, Helder fará a entrega de uma lancha 60 HP para a Polícia Civil e coletes balísticos para o órgão municipal de trânsito.