‘Encontro das Estrelas’ destaca em evento a importância cultural do Pará

Hoje, 07, o Grupo Frutos do Pará, da mestra Iracema Oliveira, fará o ‘Encontro das Estrelas’, no salão de festas da Paróquia São Raimundo Nonato, no bairro do Umarizal, em Belém, a partir das 14h.

Uma grande roda de carimbó será formada com a presença de diversos grupos culturais da capital paraense.

Originário do bairro do Telégrafo, o grupo Frutos do Pará surgiu há 30 anos com o propósito de manter viva na sociedade a história e memória cultural voltada especificamente às danças e músicas folclóricas.

“Durante a pandemia fomos o grupo que mais se manteve em atividade por conta do projeto de lives musicais, como nove transmissões, ao todo. Isso só foi possível ocorrer por conta dos nossos músicos e graças a projetos da lei Aldir Blanc. Agora estamos realizando a 1ª edição deste encontro na forma presencial e independente”, contou Paulo Oliveira, diretor do Grupo Frutos do Pará.

Nesta edição, vão se apresentar inúmeros grupos da cultura popular e de carimbo, como: Grupo Sancari, Grupo Airakyrã, Grupo Sabor Marajoara, Grupo Parananin, Grupo Amazônia e Coletivo Tamborimbó. Além deles, Alan Chaves, Marcio Macedo e Diego Chavier, grandes músicos e compositores, também vão se apresentar no ‘Encontro das Estrelas’.

Serão sorteados alguns prêmios durante o evento.

O nome ‘Encontro das Estrelas’ surge nesse cenário para valorizar quem faz cultura regional no Pará, destacando essas pessoas que diante de grandes desafios não deixam de lutar pelas características do Estado.

“Vai ter muita música regional de qualidade, para que seja um domingo especial para os amantes e apreciadores da cultura popular paraense possam levar a família”, disse Paulo Oliveira.

O evento ‘Encontro das Estrelas’ destaca justamente essa luta de anos do Grupo Frutos do Pará em manter em foco a cultura paraense. “Nosso trabalho é quase que filantrópico, pois nos dedicamos para que jovens e adultos de nossa cidade, em especial de nosso bairro, não percam o interesse por nossa história e memória cultural. Oferecemos oficinas em nossa sede, temos atividades culturais que não se limitam apenas ao grupo de danças folclóricas, mas teatro popular com o Pássaro Junino Tucano, pastorinha Filha de Sion, e musicalidade com o regional Frutos do Pará”, explicou o diretor.

“Nossa instituição preza mais pela missão social, mas com qualidade e profissionalismo que conseguimos atingir, somos sempre requisitados enquanto atração cultural em diversos tipos de eventos, e é o que nos mantém ativos e em ascensão pois apesar de tudo, temos gastos e investimentos que precisam ser feitos todo ano. O incentivo e fomento à cultura é escasso, em especial à cultura folclórica e por conta disto temos que ter uma visão diferenciada da proposta artística para que possamos atender ao que a sociedade espera. Memória e identidade cultural preservadas, mas com uma pitada de elegância e modernidade, sem perder nossa essência folclórica”, finaliza Paulo Oliveira.

Agende-se

Data: hoje, 08

Hora: 14h

Local: salão de festas da Paróquia São Raimundo Nonato - Av. Sen. Lemos, 990 - Umarizal, Belém

Entrada: R$ 5, com direito a estacionamento e sorteio de brindes