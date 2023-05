De geração a geração: quadra junina paraense constrói memórias familiares

Prestigiar as festas da quadra junina na capital paraense é uma das grandes paixões da família Neiva, iniciada ainda por Adelaide Rodrigues, ou mais conhecida como “Dona Dedé”. Através dessa tradição, os pais Lucilene Neiva e Ronaldo Neiva incentivam agora a filha, Flávia Neiva a manter viva a chama da família dentro dos festejos e da cultura junina.

Flávia que hoje é enfermeira, realiza este ano, um grande sonho ao se tornar integrante da quadrilha “Sedução Ranchista”, uma das mais emblemáticas de Belém produzida pelo Grêmio Recreativo Beneficente Jurunense Rancho Não Posso Me Amofiná. “No início do ano, soube que a ‘Sedução Ranchista’ estaria aberta para a entrada de novos brincantes, então vi como uma grande oportunidade e me apresentei na sede para participar”, afirmou Flávia.

A enfermeira e neta da Dona Dedé não perdeu a oportunidade de manter viva a tradição da família e o amor pela quadra junina. Flávia contou que desde criança, sua minha mãe participava das quadrilhas na capital paraense, pois sua avó tinha um grupo de quadrilha. “Eu cresci ouvindo as histórias dessa época. Ficava empolgada e encantada com a magia junina”, destacou.

A família Neiva é composta de profissionais ligados à essa área. “Meus pais são professores, meu pai de educação física e minha mãe, professora de artes. Então desde sempre a dança, está presente na nossa vida”. Flávia explica que sempre foi incentivada para participar das danças na escola. “Eu fui aprendendo como a pode nos engrandecer como pessoas, melhorar nossa saúde, nossa coordenação motora e principalmente nos levar para lugares e experiências inimagináveis”.

O mês de junho já possui uma programação especial no dia a dia da família Neiva. Flávia afirma que o espaço na agenda para assistir as quadrilhas é sagrado. “É mais do que a cultura em si, virou uma criação de memórias afetivas familiares, que a gente agradece por viver momentos tão bons juntos”.

Os pais, Luciene e Ronaldo estão presentes com a filha em todos os ensaios, apoiando não só ela, mas todos que ali se fazem presente diariamente até o dia da estreia. “Eles levam lanches para a gente, água e tudo o que precisamos para nos manter firmes em nosso propósito mesmo com as dificuldades”. Os ensaios da quadrilha “Sedução Ranchista” são realizados diariamente na sede da escola. “A apresentação exige um grande controle de respiração e uma boa condição física, então nossos ensaios são planejados para além de aprender a coreografia, focamos também no preparamento físico”, explicou.

Flávia destaca que a “Sedução Ranchista” está se reinventando e vem com muitas novidades para esse ano. “Nosso coreógrafo, Augusto Alves, está trabalhando duro e seu trabalho maravilhoso vai resultar em um espetáculo”, garantiu a brincante. Ela convidou os leitores de O Liberal para prestigiar a quadrilha que vai arder o coração de seu público.

Tradição familiar e comunidade

Ronaldo e Luciene Neiva explicam que a tradição familiar marcou as gerações da família e a “Sedução Ranchista” esteve presente nessa história. “Sempre que assistimos concursos de quadrilha, percebemos a notoriedade da ‘Sedução Ranchista’ e como a comunidade sempre está envolvida. Isso é fantástico”, disparou Ronaldo.

Ronaldo enfatiza a importância de projetos culturais como esse para a comunidade ali do entorno. Luciene reforça que a paixão pela dança veio desde cedo e foi herdada também por Flávia. “Minha mãe tinha uma quadrilha e sempre participava de competições, fazia apresentações no bairro. Então, por ser apaixonada pela quadra junina, envolvi minhas filhas e meu marido nessa paixão”, explicou.

Luciene não esconde a emoção de ver a filha seguindo a cultura familiar e brilhando na quadra do Rancho. “Poder leva-la para provar as roupas, observar a evolução dela dentro da dança e até mesmo como ser humano se relacionamento com a comunidade, criando laços, fortalecendo valores. É mais que uma dança”, concluiu a professora de artes.

