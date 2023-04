Governo do Pará abre inscrições para o concurso das quadrilhas juninas

Com a proximidade da quadra junina na capital paraense, o governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), lançou nesta semana, o edital do XIX Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2023. Os interessados podem se inscrever no período de 20 de abril a 03 de junho e podem escolher entre cinco áreas culturais contempladas. O objetivo do projeto é promover e democratizar recursos para incentivar bens e serviços artísticos, além de valorizar a produção da cultura popular.

O concurso deste ano, vai premiar 57 propostas juninas, entre quadrilhas, misses, marcadores, coreógrafos e estilistas. Para se inscrever, o candidato deverá ter conta Gmail para acessar o formulário e os anexos. O endereço eletrônico precisa ter o nome da quadrilha.

De acordo com a coordenadora do Concurso de Quadrilhas, Elene Pinheiro, o Arraial na FCP movimenta todas as áreas da cultura popular. “Para uma quadrilha se apresentar, ela precisa mandar fazer o traje, o sapato, os arranjos, e todos esses adereços têm sua própria equipe de criação. Isso envolve o trabalho de toda uma comunidade”, explicou.

Saiba como se inscrever

Vale ressaltar que podem se inscrever profissionais atuantes nas quadrilhas, misses, marcadores, coreógrafos e estilistas. Pessoas Físicas podem inscrever propostas individualmente ou como representantes de grupos ou coletivos culturais não formalizados. Para Quadrilhas Juninas e Misses Mirins, a idade mínima é de 07 anos completos, e a idade máxima 14 anos completos. Já para Quadrilhas Juninas e Misses Adultas, a idade mínima é de 14 anos completos. As misses Caipira e da Diversidade precisam ter idade mínima de 18 anos.

O integrante da quadrilha “Sedução Ranchista”, o empresário Viniccius Lobato, disse que o clima é de muita expectativa e animação nos ensaios. “Já estamos ensaiando a todo vapor e estamos ansiosos pelo momento das apresentações. Sabemos que é uma riqueza cultural para nossa cidade e principalmente para a comunidade do Rancho, é de extrema importância termos esse incentivo ao movimento artístico e suas nuances”, afirmou o empresário.

Na categoria Premiação Coletiva, para as Quadrilhas Adultas há o prêmio de R$ 20 mil, para cada uma das 20 melhores colocadas. Na categoria Individual, o prêmio pode chegar a R$ 3 mil.

