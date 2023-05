Grupos de quadrilhas e misses já podem se inscrever para a festa de Ananindeua

O município de Ananindeua já está com inscrições abertas para o concurso de quadrilhas na categoria juvenil/adulto e de misses. Para participar da festa “Forró Ananindeua 2023” os interessados podem sem inscrever até o dia 7 de junho na sede da Secretaria Municipal de Cultura de Ananindeua – Secult, localizada na cidade nova V, WE 30, nº 311, bairro do coqueiro, das 8h às 13h. Para saber todos os detalhes, é só acompanhar o edital.

O “Forró Ananindeua 2023” tem como objetivo valorizar, difundir e incentivar à preservação e o fomento da cultura popular tradicional do período junino com apresentação e concorrência de Quadrilhas e Misses juninas pertencentes ao Município.

A programação vai proporcionar o pagamento de premiações finais para as melhores quadrilhas juninas e misses classificadas, obedecendo os Princípios de Legalidade, do Regramento Editalício, da Impessoalidade, da Isonomia, da Eficiência, da Transparência, da Instrução Processual e da Publicidade dos Atos Administrativos.

O concurso fica limitado ao número de 25 quadrilhas juninas e cada grupo deve ser composto de 10 pares no mínimo e 24 pares no máximo e um marcador.

Para os componentes menores de 18 anos deverá ser apresentada pelo Representante da Quadrilha, à coordenação, a declaração dos pais ou responsáveis autorizando a participação do menor no devido Grupo Junino. O não cumprimento deste requisito implicará na não participação do componente, podendo acarretar na desclassificação.

A programação “Forró Ananindeua 2023” acontecerá nos finais de semana no mês de junho de 2023, compreendendo os dias 09/10/11/16/17/18/23/24 e 25 de junho de 2023. No estacionamento do Ginásio Dr. Almir Gabriel, localizado na Cidade Nova VII, Av. D. Vicente Zico, bairro do Coqueiro, Ananindeua.

O resultado das premiações será divulgado no dia da apuração, dia 20 de junho de 2023, no estacionamento do Ginásio Dr. Almir Gabriel, local do evento. As quadrilhas juninas que alcançarem as maiores pontuações, serão classificadas em ordem crescente, e serão premiadas com troféu e valores de acordo determinando no edital.