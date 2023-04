Evento aborda sobre responsabilidade dos influencers e dá dicas como crescer na profissão

Um influencer digital é alguém capaz de conseguir influenciar pessoas por meio da produção de conteúdos na internet. Eles também são conhecidos como criadores de conteúdos e estão distribuídos entre os segmentos de humor, gastronomia, turismo, estilo de vida saudável, entre outros, atraindo um público fiel de seguidores. Ao contrário do que muitos imaginam, ser influencer é sim uma profissão, possuindo direitos e deveres como qualquer outra.

Essas responsabilidades ainda são desconhecidas para a grande maioria dos produtores de conteúdo que trabalham nas redes sociais. Pensando nisso, o escritório Xerfan Advocacia S/S decidiu promover um evento, fechado para convidados, para debater sobre o Direito Digital, voltado para digitais influencers, nesta quinta-feira (27), às 18h30, na sede do escritório. As vagas já estão esgotadas, mas o evento será transmitido ao vivo no portal O Liberal.com.

Durante o encontro, serão abordados temas como, por exemplo, a Cultura do Cancelamento e a desmonetização da plataforma. Além de mostrar como a legislação brasileira pode trabalhar em favor desses criadores digitais. O especialista em direito digital, Dr. Márcio Stival, parceiro do escritório em Curitiba, irá palestrar sobre os principais direitos e deveres da profissão. Ele promete mostrar aos presentes a importância de ser transporte da divulgação das publicidades e como conseguir a proteção dos direitos ao conteúdo publicado.

“Entre os principais direitos estão a liberdade de expressão, o direito à imagem e privacidade, a remuneração e a proteção da propriedade intelectual. Já os principais deveres incluem o respeito às leis e regulamentos aplicáveis, a transparência na divulgação de publicidades, a preservação da ética e moralidade e a proteção da privacidade e dos direitos dos usuários”, enumerou o especialista.

Mas por quê ficar por dentro desses pontos? Na visão de Dr. Márcio Stival, é uma forma de fugir de certas penalidades profissionais, como processos judiciais; multas; exclusão de perfis nas redes sociais; ou suspensão quando se publica uma publicidade sem transparência, que afeta diretamente o consumidor do conteúdo que acredita fielmente naquele digital influencer, podendo, inclusive, colocar a vida em risco ao usar um produto “X” indicado, por exemplo, que não cumpre com a propaganda e pode afetar a saúde do usuário.

Outro ponto que deve ser disputado no evento é a proteção dos direitos autorais para influencers. Isso porque, quando um vídeo é publicado na internet, ele pode ser “pegado” por outro usuário e republicado, dependendo da índole do indivíduo pode ser utilizado para o bem ou mal.

Segundo Stival, isso pode ser evitado por meio de medidas como de registro de marcas, que podem garantir a proteção legal das produções e do nome ou imagem do influenciador no mercado.

“A assessoria jurídica é uma importante ferramenta para influenciadores digitais que desejam manter-se atualizados e protegerem-se legalmente, garantindo que suas atividades na internet estejam em conformidade com a legislação e as melhores práticas do mercado”, complementou.

Para o CEO e fundador da Xerfan Advocacia S/S, Roberto Xerfan Jr, o evento vem com uma suma importância de profissionalizar ainda mais a profissão de influencer, fazendo com que eles enxerguem a segurança jurídica como uma grande aliada.

“O direito digital é justamente a aplicação de todas as linhas do direito no ambiente digital, o que ainda é uma novidade, principalmente no modelo de negócios de influenciadores, os quais dependem de engajamento, monetização de plataformas e patrocinadores. E no meio desse triângulo há uma série de riscos jurídicos que precisam ser levados em consideração”, explicou Roberto Xerfan Jr.