Em São Paulo, homens invadem condomínio, roubam casa e fogem com carros de moradores

Pelo menos três homens roubaram uma casa dentro do condomínio residencial Parque Olívio Franceschini, no município de Hortolândia, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na madrugada da sexta-feira (23). A administração do condomínio enviou um comunicado para os moradores. O documento afirma que os assaltantes chegaram à casa e abordaram a família à 1h24.

O comunicado diz que após cerca de 20 minutos, os homens começaram a retirar aparelhos de TV da residência e colocar em um dos carros da família, um Toyota Corolla Cross. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os ladrões pegaram três TVs, cinco celulares e outros objetos.

Ás 2h07, os homens fugiram da casa com o Corolla e um outro veículo dos moradores que estava na garagem, um Volkswagen Nivus. Ao tentarem passar pela portaria do condomínio, no entanto, o sistema de entrada e saída não liberou a passagem. Nesse momento, um deles lança o carro contra o portão, que abre.

A Polícia Militar foi acionada e, cerca de 40 minutos depois, conseguiu localizar os veículos no Jardim Paviotti, em Monte Mor (SP).

Conforme a administração do residencial, um rapaz foi detido. O caso foi registrado como roubo no 2° Distrito Policial (DP) de Hortolândia.

Mais segurança no condomínio

A administração do condomínio informa, também, no comunicado enviado aos moradores, que reforçou a segurança neste final de semana e que estuda providências. A administração destaca, ainda, que se colocou à disposição das vítimas e das autoridades.

"Todos nós sabemos que não há sistema de segurança algum no mundo que seja infalível. Infelizmente episódios como o ocorrido e até mais graves ocorrem todos os dias, inclusive em condomínios de altíssimo padrão. A nós, integrantes da diretoria, e à equipe de segurança, cabe adotar todas as medidas para tentar evitar que tais lamentáveis fatos tornem a acontecer", finaliza o comunicado.